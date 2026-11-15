Qualità della vita 2026, Bolzano è la provincia in cui si vive meglio | Taranto fanalino di coda

Bolzano, Milano e Bologna. È questo il podio della 28esima edizione dell'Indagine sulla qualità della vita 2026 nelle province italiane, realizzata da ItaliaOggi e Ital Communications, in collaborazione con l'Università Sapienza di Roma. Rispetto alla classifica dello scorso anno si registra quindi un cambio al vertice, con Bolzano che si distingue per le performance in ambito economico, ambientale e turistico e sale al primo posto scalzando Milano, prima dodici mesi fa. La coda della classifica è invece occupata dal Meridione, con l'ultimo posto che spetta a Taranto (107ª), in discesa di 6 posizioni, preceduta da Crotone (106ª) e Foggia (105ª).