Arriva la decima edizione di Urban Award, premio per i Comuni che migliorano la mobilità

Per quanto riguarda i criteri per l’assegnazione dell’Urban Award, questi comprendono il grado di attuazione dei progetti, la fruibilità dei servizi e i risultati sul territorio, il contributo alla riduzione dell’inquinamento e il coinvolgimento della comunità. Il regolamento privilegia interventi già realizzati o concretamente avviati. “L’ Urban Award da sempre ha contribuito a valorizzare il lavoro dei Comuni che hanno scelto di investire sulla mobilità sostenibile come leva di qualità della vita, salute e sicurezza degli spazi urbani. Un ringraziamento e i miei complimenti vanno a chi ha ideato e fatto crescere nel tempo un premio capace di raccontare e mettere in rete tante buone pratiche dei territori”, ha detto Roberto Pella, vicepresidente ANCI. Ai primi tre Comuni classificati Pin Bike donerà la propria piattaforma, che traccia gli spostamenti in bicicletta e trasforma i chilometri pedalati in premi o buoni spesa.