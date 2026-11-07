Arriva la decima edizione di Urban Award, premio per i Comuni che migliorano la mobilità

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È stata presentata a Roma la decima edizione di Urban Award, premio dedicato ai Comuni che migliorano la mobilità e la qualità della vita urbana. Ideato da Ludovica Casellati, direttrice di Viagginbici.com, il premio è stato presentato nella sede ANCI di via dei Prefetti. I vincitori saranno premiati il 26 novembre alle ore 18.30 a Verona: “Un decennale che racconta l’Italia che cambia, attraverso Comuni che hanno scelto di ripensare la mobilità partendo dai bisogni delle persone. Dalla vittoria di Siracusa nella prima edizione a quella di Torino nel 2025, abbiamo visto emergere esperienze diverse: la Bicipolitana di Pesaro, gli incentivi di Firenze per chi sceglie la bicicletta, il Piedibus di Noceto”, ha spiegato Ludovica Casellati, ideatrice di Urban Award e presidente della Giuria.
I criteri per la scelta
Per quanto riguarda i criteri per l’assegnazione dell’Urban Award, questi comprendono il grado di attuazione dei progetti, la fruibilità dei servizi e i risultati sul territorio, il contributo alla riduzione dell’inquinamento e il coinvolgimento della comunità. Il regolamento privilegia interventi già realizzati o concretamente avviati. “L’ Urban Award da sempre ha contribuito a valorizzare il lavoro dei Comuni che hanno scelto di investire sulla mobilità sostenibile come leva di qualità della vita, salute e sicurezza degli spazi urbani. Un ringraziamento e i miei complimenti vanno a chi ha ideato e fatto crescere nel tempo un premio capace di raccontare e mettere in rete tante buone pratiche dei territori”, ha detto Roberto Pella, vicepresidente ANCI. Ai primi tre Comuni classificati Pin Bike donerà la propria piattaforma, che traccia gli spostamenti in bicicletta e trasforma i chilometri pedalati in premi o buoni spesa.
La Menzione Speciale Intesa Sanpaolo “10 YEARS IMPACT”
La novità della decima edizione è la Menzione Speciale Intesa Sanpaolo “10 YEARS IMPACT”: il riconoscimento è dedicato ai progetti che hanno lasciato un segno duraturo nella vita delle città, consolidando nel tempo i risultati e diventando parte delle abitudini quotidiane. “Promuovere una mobilità più sostenibile significa creare spazi urbani più sicuri, accessibili e a misura di persona, migliorando concretamente la qualità della vita delle comunità. Sono valori che condivido profondamente con Intesa Sanpaolo, che ringrazio per avermi coinvolto e che da sempre è impegnata a favore della sostenibilità e dell’innovazione responsabile”, ha dichiara Vittorio Brumotti, campione internazionale, pioniere del ciclismo sostenibile e ambassador di Intesa Sanpaolo.