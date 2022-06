Qualità della vita per i bimbi: la migliore è Aosta, Napoli all'ultimo posto | Per adulti e anziani invece...

Nella top five anche Arezzo, Siena, Firenze e Udine. In fondo alla lista c'è Napoli , in compagnia delle province di Caltanissetta, Matera, Palermo e Reggio Calabria. Anche Roma perde punti e si attesta in 83.ma posizione. Milano finisce a metà classifica, 60.ma. Sempre secondo i dati raccolti, a Piacenza c'è tutto quello che serve ai giovani per prendere il volo; Cagliari invece sarebbe "un posto per anziani".





prese in considerazione, una per fascia d'età. Quella dei(0-10 anni) tiene conto di dodici indicatori: tra questi il numero di figli per ogni donna in età fertile, l'estensione dei giardini scolastici, gli spazi verdi attrezzati, i posti negli asili nido, il numero di pediatri attivi, lo spazio abitativo, il numero di studenti per classe, l'accessibilità delle scuole, la percentuale di edifici scolastici con la mensa e quelli con la palestra, lo sport, il numero di reati denunciati a danno di minori.Per i(18-35) cambiano di conseguenza gli indicatori: il numero di matrimoni celebrati, l'età media del parto, le aree sportive, il numero di amministratori comunali under 40, il canone di locazione, il gap di affitti tra il centro e la periferia, le imprese con titolari under 35, il numero di bar e discoteche, la percentuale di imprese che fanno e-commerce, i laureati tra i 25 e i 39 anni e il tasso di disoccupazione giovanile.è la provincia che offre le maggiori possibilità; seguono. L'area "peggiore" è il sud della, insieme a Genova, Taranto, Roma e Barletta-Andria-Trani.La classifica, infine, dedica l'ultima sezione agli. Secondo lo studio condotto dal Sole 24 Ore è Cagliari la provincia migliore per il miglior "". Insieme al capoluogo sardo. Chiudono la graduatoria: Vercelli, Verbano, Lucca, Massa-Carrara e Pistoia. Gli esperti del quotidiano hanno considerato la presenza degli orti urbani, gli esposti per inquinamento acustico presentati dai cittadini, la spesa degli enti pubblici per l'assistenza domiciliare agli over 65, il trasporto di anziani e disabili, le biblioteche, gli indici di dipendenza degli anziani, il numero di geriatri attivi, il consumo di farmaci per malattie croniche e per la depressione, il numero di medici specialisti e di infermieri.