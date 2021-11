Qualità dell'aria, spesso oltre i limiti i valori di CO2 nelle scuole

A "Striscia la Notizia" prosegue l'inchiesta di Max Laudadio sulla qualità dell'aria che respiriamo nei luoghi pubblici. In particolare, su richiesta di centinaia di genitori preoccupati, l'inviato del tg satirico va a controllare i valori di CO2 nelle scuole: dalle elementari agli asili. Il risultato è che questi sono spesso oltre i limiti considerati accettabili, per non essere soggetti a possibili contagi di qualsiasi virus.

"Le scuole sono il luogo ideale dove il virus si diffonde. Ci sono bambini non vaccinati, in aule spesso molto piccole", dichiara il professor Gianluigi De Gennaro, esperto in materia. "L'elemento fondamentale è la ventilazione. Ci sono anche buone pratiche che si possono utilizzare come l'anta a ribalta, particolarmente efficace".