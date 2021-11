Arzano (NA), l'ufficio degli addetti alle luci votive in una cappella con i loculi

All'interno del cimitero di Arzano (Napoli), in una delle cappelle con i loculi dei defunti si trovano due impiegati, addetti alle luci votive, che non avendo un ufficio vero e proprio a loro dedicato, sono stati stanziati lì: "Siamo in compagnia. Solo a Napoli si vedono queste cose". Dopo la segnalazione arrivata a "Striscia la Notizia", l’inviato va a chiedere spiegazioni al Dott. Francesco Leo, direttore del Consorzio Cimiteriale: "Questa struttura è ormai al collasso, sono spazi molto risicati, siamo già abbastanza stretti".

È stata raggiunta telefonicamente anche la dottoressa responsabile della congrega e proprietaria della cappella adibita ad ufficio: "Siamo subentrati da poco e ora dobbiamo renderci conto della realtà dei fatti. Per tanti anni il consorzio non ha combinato niente". E alla domanda di Luca Abete su un locale idoneo per l’ufficio all’interno del cimitero, Rosaria Castellano risponde: "Non lo so, non l’abbiamo chiesto perché nessuno si è lamentato".