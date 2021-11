Covid, negli stadi non tutti indossano le mascherine

All'interno degli stadi, aperti con capienza al 75%, vige la regola di indossare la mascherina. L'inviato di "Striscia la Notizia" Capitan Ventosa mostra le immagini di alcune partite di Serie A durante le quali alcuni rappresentanti delle società calcistiche non ottemperano all'obbligo in vigore all'interno delle strutture sportive.

L'inviato del tg satirico Capitan Ventosa si è recato allo stadio comunale Luigi Ferraris di Genova il primo giorno del nuovo presidente del Genoa Alberto Zangrillo per verificare il rispetto delle regole: durante la partita il professore è in compagnia dell'infettivologo Alberto Bassetti ed entrambi non indossano la mascherina.