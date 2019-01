Xylella, l'allarme di Coldiretti Puglia: colpiti 22 milioni di ulivi

Solo nell'area infettata dalla Xylella rientrano 183mila ettari e 22 milioni di ulivi. Considerando la diffusione del parassita, allargatasi a Monopoli, "i fondi Ue per monitoraggi e test di campionamento, 3 milioni di euro per tutto il territorio italiano e per altri 7 patogeni della stessa categoria, sono solo briciole", commenta Coldiretti Puglia. Sono saliti a 1,2 miliardi i danni provocati dal dilagarsi del batterio.