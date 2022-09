Orta Nova (Foggia), 20enne ucciso a colpi di pistola: si costituisce un pregiudicato 26enne

L'omicidio

al torace

- Il delitto è stato compiuto intorno alle due di notte. Secondo la ricostruzione, Gaeta - che aveva piccoli precedenti penali - era a bordo della sua auto quando è stato affiancato dal killer, che ha aperto il fuoco colpendo la vittimasenza lasciarle scampo. Il suo cadavere è stato trovato riverso, lato guida, nell'abitacolo.

Il killer

- La pistola, gettata nelle campagne subito dopo l'omicidio, è stata ritrovata e sequestrata dai carabinieri. I sospetti si sono concentrati su Tammaro, giovane con precedenti penali per furto, che si è costituito. Secondo gli investigatori, nelle ore precedenti i giovani avrebbero avuto un litigio: uno dei due avrebbe insultato e guardato in maniera insistente la fidanzata dell'altro. Tutto sembrava essere finito lì, ma così non è stato.

Stando alla ricostruzione, la vittima

non era sola

decimo omicidio

al momento dell'agguato ma in compagnia di amici. Un dettaglio al vaglio degli investigatori, che hanno ascoltato parenti e conoscenti di Andrea. Il padre Francesco è ritenuto dagli inquirenti al vertice dell'omonimo clan Gaeta vicino alla batteria criminale foggiana dei Moretti. Si tratta delavvenuto nel Foggiano dell'inizio dell'anno.