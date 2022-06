Un malore in spiaggia e uno in acqua, morti due turisti in Salento

Sul litorale salentino (Lecce) sono morti due turisti.

A perdere la vita sono stati un 71enne originario di Latina e un pensionato di 77 anni della provincia di Vicenza e residente ad Agliè (Torino). Il primo, che era in vacanza con la famiglia, ha accusato un malore mentre era in acqua a Torre dell'Orso. Il secondo decesso è avvenuto a Otranto, poco dopo che l'anziano, in compagnia di amici, era arrivato in spiaggia. Inutili i soccorsi.