Ucciso un 45enne a Bari, 17enne confessa: "Mi sono difesa, voleva ammazzare me e mia madre"

Una ragazza di 17 anni ha confessato di aver ucciso un uomo di 45 anni, Giuseppe De Mattia, nel quartiere Libertà di Bari. Interrogata in Questura, la giovane ha raccontato al pm minorile di aver accoltellato l'uomo durante un litigio in strada. "Voleva uccidere me e mia madre e mi sono dovuta difendere", ha raccontato in lacrime la diciassettenne.