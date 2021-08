Ucciso pregiudicato nel Foggiano, 12enne ferito di striscio 

ansa

Un 32enne pregiudicato, Luigi Ermanno Bonaventura, è stato ucciso in strada a San Severo, nel Foggiano. Nell'agguato sono rimasti feriti in maniera non grave un uomo di 27 anni, ad una gamba, ed un bambino di 12 anni, colpito di striscio da un proiettile. Stando a quanto emerso, la vittima è stata affiancata da un'auto in corsa dalla quale sarebbero partiti i proiettili. Il 32enne è morto poco dopo l'arrivo in ospedale.