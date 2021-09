Uccisa 81enne a Bari, fermato l'assassino: l'uomo ha confessato

Secondo la ricostruzione degli uomini della Squadra mobile coordinati dal pm Claudio Pinto, la vittima è stata ammazzata mentre stava preparando il pranzo, e infatti in casa gli agenti hanno trovato la tavola apparecchiata e, sul piano cottura della cucina, con la fiamma ancora accesa, una pentola con del cibo ormai carbonizzato.

Mesecorto, identificato grazie alle telecamere di videosorveglianza di un negozio, sarebbe entrato in casa dell'anziana con la scusa di chiedere un bicchiere d'acqua per poi rubare denaro. L'uomo ha, infatti, spiegato ai poliziotti e poi al magistrato il movente del suo gesto: la sua impellente necessità di soldi. Armato di coltello, il 51enne avrebbe raggiunto lo stabile di via Gabrieli 13, e avrebbe citofonato alla porta dell'abitazione della donna chiedendole un bicchiere d'acqua, approfittando della pregressa conoscenza con la vittima, in quanto lavorava, da più di dieci anni, nella ditta che si occupa delle pulizie del palazzo.

La donna lo ha fatto entrare ed è stata stata subito colpita con almeno tre fendenti nella zona addominale: dopo le coltellate l'anziana è caduta ed è morta. Presi i contanti che ha trovato in casa, circa 1.000 euro, e dopo aver rubato anche il bancomat della vittima, il 51enne si è allontanato. Poi si è disfatto del coltello, tuttora non ritrovato, dei guanti impiegati per commettere il delitto, della carta bancomat e del borsello rapinati, gettandoli in alcuni bidoni. Mesecorto ha raccontato poi a una delle figlie di aver ammazzatto la donna.