Trani, violenza sessuale su due minorenni in spiaggia: un arresto

Un uomo di circa 50 anni è stato arrestato a Trani dai carabinieri con l'accusa di violenza sessuale ai danni di due minorenni minorenne. L'arresto è stato successivo alla denuncia dei genitori delle due presunte vittime: si tratta di ragazzine che hanno raccontato di essere state molestate in spiaggia dall'indagato. Le indagini sono state immediate e hanno permesso l'identificazione del 50enne che è finito in manette. Gli accertamenti investigativi a carico dell'uomo continuano.