Traffico di rifiuti tra Puglia, Campania e Abruzzo: sei arresti

La guardia di finanza di Foggia e i carabinieri di Bari hanno arrestato 6 persone, tra pugliesi e campani, con l'accusa di traffico e smaltimento illecito di rifiuti provenienti dal Casertano in aree non autorizzate del Foggiano e del Chietino. I militari hanno anche sequestrato 13.100 tonnellate di rifiuti speciali e beni per 1 milione e 635mila euro tra fabbricati, terreni, polizze assicurative e rapporti finanziari.