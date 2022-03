Terrorismo, "il Covid è un soldato di Allah": 4 arresti nel Barese

"Il Covid è un minuscolo soldato di Allah, mandato sulla Terra per punire la miscredenza degli occidentali".

E' una delle frasi intercettate nell'inchiesta della Dda nei confronti di 4 cittadini di origine albanese residenti nel Barese, finiti agli arresti domiciliari. Avrebbero raccolto e inviato denaro per finanziare in Albania l'attività terroristica dell'imam della Moschea di Tirana, Genci Abdurrahim Balla, ritenuto vicino all'Isis e già condannato a 17 anni di reclusione per aver reclutato decine di combattenti inviati in Siria.