Terlizzi (Bari), cade da 4 metri durante show al circo: grave acrobata 24enne

Paura al circo.

Un'acrobata ucraina è precipitata da un'altezza di circa quattro metri mentre si esibiva sotto il tendone a Terlizzi (Bari), alla presenza del pubblico. A quanto si apprende, l'artista, una 24enne della compagnia circense di Greca Orfei, è ricoverata al Policlinico di Bari in prognosi riservata. E' cosciente e lucida e, stando al bollettino medico, per ora, non sarà operata. Nella caduta la trapezista ha riportato una contusione epatica, un'importante frattura maxillo-facciale e traumi vertebrali. Spaventoso il momento della caduta, davanti a un folto pubblico, rimasto impietrito dopo l'incidente. Spettacolo subito sospeso e soccorsi immediati.