Taranto, sgominato traffico di stupefacenti: 16 arresti

A Taranto i carabinieri hanno arrestato 16 persone gravemente indiziate di aver costituito una associazione per delinquere, articolata in due gruppi, finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti con basi nella città vecchia e nel quartiere Paolo IV.

Sono stati anche sequestrati 20mila euro in contanti e quasi 3 chili di stupefacente di vario tipo. Gli arrestati utilizzavano un'abitazione sfitta come presunta base per i propri traffici illeciti. L'appartamento, occupato abusivamente, sarebbe stato trasformato in un vero e proprio "fortino della droga", grazie all'istallazione di porte blindate, grate antintrusione e telecamere.