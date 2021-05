Taranto, rubavano identità ad anziani e svuotavano conti: arrestati

ansa

La polizia ha arrestato a Taranto tre pluripregiudicati, due dei quali ultrasettantenni. Per loro l'accusa è di aver rubato l'identità di anziani pensionati per poi svuotare i loro conti corrente impadronendosi di parte delle loro pensioni. La polizia ha anche eseguito il sequestro preventivo finalizzato alla confisca diretta delle somme di denaro nella disponibilità dei truffatori, per circa 200mila euro.