Taranto, picchia compagna e il figlio di lei: arrestato

Un uomo di 46 anni, pluripregiudicato, originario della Basilicata e residente a San Giorgio Jonico (Taranto), è stato arrestato dai carabinieri per maltrattamenti in famiglia, minacce aggravate, violenze e percosse. Nell'ultimo episodio in ordine di tempo l'uomo ha aggredito la compagna a calci e pugni e il figlio maggiorenne della donna: il ragazzo, colpito con un bastone, è stato ricoverato d'urgenza.