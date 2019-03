Taranto, clementine a 15 centesimi al chilo, gli agricoltori disperati: "Tagliamo le piante"

“Tagliamo le piante perché non abbiamo altra scelta. Siamo alla disperazione”. A parlare è un agricoltore di Massafra, in provincia di Taranto. La legna vale ormai più dei frutti e così gli alberi delle clementine vengono tagliati per vendere la legna: le clementine italiane hanno raggiunto un nuovo minimo, 15 centesimi al chilo. Troppo poco per continuare a coltivarle e a venderle e così, come racconta uno degli agricoltori: “Per mantenere la famiglia è meglio vendere la legna, ma è uno spreco. Purtroppo, però, non ci sono i soldi per mantenere un agrumeto”.



Una situazione causata dall'invasione degli agrumi africani: solo il Marocco ha esportato in Italia, in appena due mesi, 170mila tonnellate di clementine. Coldiretti denuncia: “Un milione di quintali di nostri frutti andati distrutti”. C’è chi però non riesce ad abbattere gli alberi, come Michele: “Piuttosto non raccolgo i frutti, ma per me questo agrume rappresenta la vita”.