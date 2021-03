Taranto, 16enne investe e uccide per errore il padre in retromarcia

ansa

Un 16enne ha investito e ucciso il padre 48enne dopo essersi messo alla guida dell'auto e aver innestato per errore la retromarcia. L'incidente è avvenuto venerdì pomeriggio nei pressi della villetta della famiglia a Marina di Pulsano, nel Tarantino. A quanto pare il ragazzo, che stava facendo prove di guida, ha perso il controllo dell'auto investendo il padre, impegnato in alcuni lavori in un vialetto prospiciente l'abitazione.