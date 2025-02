Taranto, bimba di 3 anni muore in ospedale: indagati 12 medici

Una bambina di tre anni è morta all'ospedale Santissima Annunziata di Taranto. La Procura di Taranto ha aperto un'indagine su 12 medici. La piccola era stata ricoverata il 27 gennaio per un ascesso faringeo e durante la degenza il quadro era peggiorato. Il 12 febbraio la bimba è andata in arresto cardiaco e a nulla sono valsi i tentativi di rianimazione. Il pm ha aperto un fascicolo con le ipotesi di cooperazione in omicidio colposo e colpa medica. L'autopsia non è ancora stata eseguita.