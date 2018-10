Tap, lavori ancora fermi: il gip rigetta richiesta dissequestro area

Il gip del tribunale di Lecce ha rigettato la richiesta di dissequestro dell'area in località "Le Paesane" a Melendugno (Lecce). Pertanto i lavori della Tap non potranno ancora essere eseguiti. Il cantiere in questione, che riguarda i lavori a terra del gasdotto, fu sottoposto a sequestro probatorio il 27 aprile.