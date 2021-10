"Striscia la Notizia", inviata e cameraman aggrediti dall'Imam Lorenzini

L'Imam Sharif Lorenzini El Kafrawy, che si autodefinisce presidente della comunità islamica d’Italia, ha aggredito l'inviata di "Striscia la notizia" Rajae e il suo cameraman, distruggendo l'attrezzatura del programma.

Rajae era andata a Bari per chiedere all'uomo, che ha anche in corso un procedimento penale per appropriazione indebita e falso in atto pubblico, se avesse intenzione di restituire i 100mila euro che per ordine del Tribunale dovrebbe alla Regione Puglia.

Leggi Anche Aggressione ai danni di Vittorio Brumotti, arrestati due pregiudicati

Alla vista della troupe, l'Imam si è immediatamente innervosito e ha chiesto di essere lasciato in pace. "Dovete andare via, siete dei truffatori, siete dei buffoni", ha detto. "Siete delle sanguisughe, sapete solo mandare in rovina la persone. Andate a guadagnare il pane! Andate via!".