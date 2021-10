Green pass, negata la validità per i vaccini fatti all'estero e non riconosciuti

"La custode del mio palazzo è stata nello Sri Lanka ed è stata vaccinata con doppia dose di Sinopharm. Quando è tornata in Italia, visto che il vaccino non è riconosciuto, non le hanno rilasciato il green pass e ora non può lavorare". La segnalazione di uno spettatore, Paolo Magri, diventa per "Striscia la notizia" l'occasione per affrontare il problema dei vaccini fatti all'estero e non riconosciuti nel nostro Paese, che coinvolge sia gli stranieri in Italia sia gli italiani che lavorano fuori.

"È un problema che assolutamente esiste", ammette il sottosegretario alla Salute Andrea Costa, contattato dall'inviata del tg satirico Rajae. "Per alcuni vaccini l'abbiamo già affrontato e risolto, per altri due rimane. C'è l'impegno per arrivare a una soluzione".