Spinazzola (Bt), aggredita dal cane corso del vicino ma l'Asl ordina la riabilitazione

Succede tutto in pochi minuti: il 9 marzo scorso la signora esce in strada accompagnata dal suo cagnolino Olly e fa cenno al vicino di casa di allontanare l'esemplare di cane corso in quanto sprovvisto di guinzaglio e museruola. "Ho sentito come un sasso che mi colpiva da dietro, il cane mi ha buttata a terra e riempita di morsi", racconta Maria. E aggiunge: "Sono riuscita a liberarmi e a chiedere aiuto solo perché sentendomi urlare Olly gli ha abbaiato contro e gli ha preso un pezzetto di pelo".