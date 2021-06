Sequestrarono anziana in casa a Torino, tre rapinatori arrestati

ansa

Per rubarle orologi, collane e altri preziosi non si fecero scrupoli a imbavagliare, bendare, picchiare e sequestrare in casa una anziana signora: ora i carabinieri hanno arrestano tre banditi per la violenta rapina avvenuta il15 ottobre nel centro di Torino. Sono stati identificati grazie alle immagini di videosorveglianza del quartiere, l'analisi del traffico telefonico e gli accertamenti del Ris di Parma.