"Sensitivo e guaritore", 37enne indagato a Brindisi

Secondo l'accusa l'uomo per lungo tempo avrebbe svolto la professione di psicologo e psicoterapeuta senza averne i requisiti. Il 37enne aveva infatti pubblicizzato sui social media la propria attività di "sensitivo e guaritore", presentandosi come persona in grado di ascoltare, di offrire consigli e supporto psicologico e invitando i clienti ad acquistare amuleti dalle proprietà curative.

Secondo le indagini, l'indagato praticava anche la cartomanzia, affiancandola alle previsioni astrologiche e alle premonizioni. Il 37enne si presentava come persona in grado di ascoltare, di offrire consigli e supporto psicologico per risolvere problemi, quasi sempre legati alla sfera sentimentale o per motivi di salute.