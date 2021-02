Scuola, Tar Puglia: legittima nuova ordinanza Regione su Did 

Web

Il Tar della Puglia ha rigettato il ricorso di un gruppo di genitori baresi contro l'ultima ordinanza della Regione sulla scuola. Il provvedimento dispone per tutti, fino al 14 marzo, la didattica integrata digitale (la cosiddetta Did) riservando la presenza per l'uso di laboratori o per mantenere una relazione educativa. L'ordinanza del presidente Michele Emiliano resta quindi in vigore.