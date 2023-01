Scandalo ospedale Covid in Puglia, le immagini delle corsie deserte e dei macchinari abbandonati

Corsie deserte, macchinari abbandonati e scatole e rifiuti lasciati per terra. "Fuori dal Coro" mostra, in esclusiva, le immagini dell'ospedale Covid in Puglia, che avrebbe dovuto essere smantellato entro lo scorso 31 dicembre.

Pagata 25 milioni di euro, a fronte di una spesa prevista di nove, la struttura costa 113 mila euro al mese alla Regione Puglia, che ora chiede un aiuto economico allo stato per la sua dismissione.

Uno spreco di denaro per il quale la procura ha aperto un'inchiesta. Tre gli indagati: Mario Lerario (ex capo della Protezione Civile Puglia, già agli arresti domiciliari), Antonio Mercurio (funzionario regionale e responsabile unico del procedimento) e Domenico Barozzi (legale rappresentante dell'azienda appaltatrice, la Cobar).