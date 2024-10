Sarah Scazzi, Michele Misseri a "Le Iene": "Volevo violentarla ma non ce l'ho fatta"

L'uomo, quindi, decide di portare l'inviato sul posto. Prima di raggiungere il pozzo dove l'uomo gettò il corpicino di Sarah, Misseri mostra a Sortino l'albero di fico che, secondo il suo racconto, sarebbe stato la prima tomba della ragazza, proprio a pochi metri dalla casa in cui ha passato la sua infanzia. L'uomo descrive e mima tutto quello che ha fatto quel 26 agosto: come ha posteggiato l'auto una volta giunto lì, come ha tirato fuori il cadavere dal bagagliaio, come l'ho appoggiato a terra, come l'ha poi sollevato per occultarlo. Parla anche dei vestiti di Sarah, prima tolti, poi rimessi, infine bruciati insieme al telefonino della ragazzina che - forse con l’idea che contenesse le sue ultime memorie - ha poi salvato dalle fiamme. E, ancora, le immagini mostrano i due all’interno del garage della villetta, dove, ribadisce Misseri, "L'anima di Sarah è ancora imprigionata". Lì l'uomo torna indietro con la memoria e sposta il trattore nella stessa posizione in cui - dice - era il giorno in cui uccise la nipote. Racconta che quel maledetto giorno era ora di pranzo, che il mezzo non partiva, che aveva un forte mal di testa dalla mattina. Che la nipote era scesa lì da lui, probabilmente per chiedergli se avesse potuto citofonare alla cugina e che era vestita diversa da come l'aveva sempre vista. "Ho allungato la mano e l'ho presa dalle spalle, mi ha dato un calcio da dietro e mi è salito un calore. Forse voleva scappare e io ho preso la corda…". Poi, la cosa più difficile da ascoltare: "Volevo violentare Sarah ma non sono riuscito. Avevo allungato le mani qui nel garage, volevo continuare ma poi non l’ho più fatto. Sotto il fico l’ho spogliata ma poi non l’ho fatto più e l’ho rivestita. Erano due anni che non avevo rapporti sessuali con mia moglie, io dormivo nella sdraio, lei nel letto matrimoniale". Infine, conclude: "Questa è la verità. Speriamo che Sarah vada in pace, per sempre".