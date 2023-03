Padre accoltella figlio dopo lite in Salento, 47enne in ospedale

In Salento un 47enne è stato accoltellato dal padre, un pensionato di 73 anni, al termine di una lite per motivi familiari.

Il 47enne, Antonio Benegiamo, è stato colpito al torace e a una coscia. Soccorso dal 118, l'uomo è stato portato in ospedale, ma non sarebbe in pericolo di vita. La lite tra i due è avvenuta a Sogliano Cavour (Lecce), nei pressi di un bar che si trova all'interno di un'area di servizio.