Puglia, sacerdote celebra la messa con la casula animalier: il web si scatena

Le foto della messa, avvenuta in Puglia e pubblicate sui social, avevano subito scatenato i commenti degli internauti, che ancora continuano a parlarne sul web. Dai critici "Una caduta di stile", "desolante", "complimenti al look" fino agli ironici "adesso il vescovo corre più veloce" (in riferimento alla velocità di corsa del leopardo) o "della serie Crudelia Demon levati".

Perché l'arcivesovo Nicola Girasoli ha indossato quella casula

A chiarire il significato della casula, è stato un post pubblicato sulla pagina Facebook della cattedrale. "Date le interpretazioni particolari e sui generis, si precisa che la casula indossata per la celebrazione fa parte della liturgia ufficiale dei popoli poveri africani di cui il celebrante (mons. Girasoli, ndr) si è sempre interessato nel suo mandato pastorale ed è stata indossata per ringraziare il Signore in merito alla costruzione di una casa per i più bisognosi di quei territori - viene scritto -. Ci rendiamo conto che i commenti irrispettosi sono dovuti alla non conoscenza, vi preghiamo di rettificare le interpretazioni non consone". E c'è chi ha replicato scomodando Picasso: "Non giudicare sbagliato ciò che non conosci cogli l'occasione per comprendere", ha scritto un utente citando l'artista.