Puglia, i parenti della sposa pestano il custode della sala ricevimenti: 3 arresti

Stavano festeggiando il matrimonio di una loro cugina in una sala ricevimenti ad Andria , in Puglia, quando hanno notato del materiale edile nel parcheggio della struttura e hanno deciso di rubarlo. Sorpresi dal custode che cercava di impedire il furto, lo hanno accusato di avere graffiato la loro auto e, pretendendo da lui 1.500 euro, lo hanno picchiato con violenza e lasciato privo di sensi. La polizia ha arrestato tre persone, due fratelli e il padre.

Le indagini della polizia sono scattate dopo la chiamata al 113 del gestore della struttura ricettiva. Gli arrestati, tutti di Ortanova (Foggia), sono ritenuti i responsabili dell'aggressione al custode del parcheggio, che ha riportato una prognosi di oltre cento giorni.

In seguito all'attività investigativa dell'ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico della Questura, coordinata dalla Procura di Trani, per le tre persone coinvolte sono state emesse tre ordinanze di custodia cautelare in carcere. I tre, tutti con precedenti penali, sono stati portati nella casa circondariale di Trani.