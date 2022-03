Porto di Bari, sospeso l'arrivo di grano e mais dall'Ucraina

Alle telecamere di "Mattino Cinque News" direttamente dal porto di Bari interviene Floriana Fanizza, cerealicoltrice di Coldiretti, sulle conseguenze della sospensione dell'arrivo di grano e mais dall'estero, in particolare dall'Ucraina e dalla Russia. "Abbiamo avuto un aumento dei fertilizzanti, dei concimi e dell'energia pari a un 500%. Il prezzo del nostro grano è invece diminuito di due euro. È probabile che dietro ci sia una speculazione perché la legge di mercato ci dice sempre che quando il prodotto non c'è il prezzo lievita, ma nel nostro caso il grano italiano c'è".

Aumento dei costi diminuzione del prezzo. Una situazione che non permette a produttori e coltivatori di coprire la produzione. "Dobbiamo dare ai consumatori la possibilità di poter scegliere, in base al proprio reddito, se comprare pasta di grano italiano o estero. Devono essere consapevoli di quello che stanno mangiando - continua Floriana Fanizza di Coldiretti - Il prezzo deve poi essere calmierato e non deve ricadere sul produttore, come invece sta succedendo".