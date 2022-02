Rincari bollette e materie prime, il presidente di Federalimentare: "Sono tre mesi che siamo in perdita"

L'inviata di "Controcorrente" intervista il presidente di Federalimentare che, con bolletta alla mano, mostra l'aumento considerevole avvenuto in soli due anni. "Sono tre mesi che i costi superano i ricavi – commenta Ivano Vacondio – siamo in perdita. Abbiamo cercato di ridurre la produzione nelle fasce orarie di punta in cui l'energia si paga di più".

Il servizio della trasmissione di Rete 4 mostra come un azienda di grano, con oltre cento anni di storia che produce farine, sia oggi inevitabilmente in crisi a causa dei rincari delle bollette e dei costi delle materie prime. "Abbiamo solo due soluzioni – aggiunge Vacondio – o ci fermiamo causando una perdita nel settore di circa quarantamila addetti oppure dobbiamo scaricare a valle tutti questi costi. Il prezzo del grano è raddoppiato, da ventidue a circa quarantatré euro al quintale".