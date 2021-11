Picchiato perché aveva difeso un'amica da uno stalker, morto 50enne a Canosa di Puglia

Facebook

Il 50enne Cosimo Damiano Bologna, aggredito brutalmente per aver difeso un'amica, è morto dopo due settimane di agonia. L'aggressione era avvenuta davanti a un bar nel centro di Canosa di Puglia (Bat). L'aggressore, di 58 anni, aveva prima infastidito e insultato la donna, poi aveva colpito il 50enne ripetutamente al volto, lasciandolo a terra in una pozza di sangue. Dopo alcuni giorni l'uomo è stato arrestato per stalking e per il pestaggio.