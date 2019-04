Picchiato a morte da una baby gang a Manduria, otto fermati: sei sono minori

I soggetti fermati sono inoltre accusati di danneggiamento e violazione di domicilio aggravati.



A raccontare le ultime ore di vita di Antonio è un amico d'infanzia, Fabio Dinoi, che l'ultima volta l'ha incontrato in ospedale: "Gli ho detto: 'Antonio lotta, sei forte, ce la devi fare' - ha raccontato -. Lui ha riconosciuto la mia voce, ha girato la testa, ma ho capito che era spento dentro, che non aveva alcuna voglia di vivere".



Antonio e Fabio si incontravano quasi tutti i giorni in un bar di Manduria ma "dal 25 o il 26 marzo non l'ho visto più - ha continuano - era sparito. Nonostante io fossi l'unico con il quale scambiava qualche parola quando prendeva il caffè al bar, non mi ha mai parlato delle violenze subite. Non mi ha detto nulla perché era riservato e orgoglioso. Nessuno di noi pensava che lo torturassero, nessuno sapeva che fosse vittima dei bulli, che subisse torture fisiche e psicologiche. Sapevamo invece che qualcuno lo prendeva i giro".



"Una volta - ha ricordato ancora - ho visto che dei ragazzi che bussavano alla porta di casa sua, sono intervenuto e li ho sgridati, così come ha fatto il parroco della chiesa vicina in un'altra occasione. Avessi saputo di quello che gli facevano davvero i bulli sarei stato con lui anche la notte per affrontarli". Non vedendolo per una settimana al bar, l'amico è andato a casa di Antonio.



"Era il 2 o il 3 aprile. Ho bussato e mi ha aperto il nipote. Mi ha spiegato quello che era accaduto". "Casa di Antonio era stata ripulita, forse da questi ragazzi - ha ipotizzato Dinoi -. Gli avevano tolto i ricordi della mamma morta e molte altre cose. Spero che la sua morte serva a portare un seme di coscienza a questi ragazzi, altrimenti non sarà servita a niente. Questi giovani riempivano il loro vuoto con la sofferenza altrui".



Mentre le indagini stavano arrivando a un punto di svolta, con il fermo di otto ragazzi, di cui sei minori, ieri si è celebrato il funerale del 66enne, in forma privata e alla presenza di pochi amici e parenti.