Pantera avvistata nelle campagne del Barese, sindaco di Castellana Grotte: prudenza

Una pantera è stata avvistata nelle campagne di Castellana Grotte , nel Barese . Ne dà notizia il sindaco Francesco De Ruvo, spiegando di aver scritto alla prefettura per un intervento dopo diverse segnalazioni. "Niente panico ma prudenza", è il suo invito. Il felino, secondo la prefettura, "avrebbe lasciato tracce inequivocabili del suo passaggio, denotando scarsa aggressività e senza provocare danni a persone o cose".

La prefettura di Bari ha convocato una riunione di coordinamento "per valutare e pianificare le operazioni necessarie alla esatta localizzazione ed alla successiva cattura di un esemplare di pantera", della quale si stanno occupando i carabinieri Forestale di Bari con uno specialista veterinario esperto di animali esotici. "Una volta localizzata, per la cattura della pantera saranno adottati tutti gli accorgimenti necessari a tutelarne la salute e l'integrità - dice la prefettura - e sarà garantito il suo trasferimento in una struttura idonea".

Il sindaco di Castellana Grotte, sulla base delle indicazioni che gli saranno fornite, "attiverà tutte le iniziative necessarie a garantire l'informazione ai cittadini anche per consigliare o disporre con appositi provvedimenti i comportamenti più idonei a tutela della pubblica e privata incolumità".