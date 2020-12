Bari, segnalata la presenza di una pantera nella zona di Locorotondo

carabinieri

Non si fermano le segnalazioni relative alla presenza di una pantera in Puglia. A lanciare l'allarme stavolta è stata una ragazza, nella zona tra Laureto e Locorotondo (Bari). Le ricerche da parte della polizia e delle guardie zoofile ambientali sono concentrate in modo particolare in contrada Pantaleo Francescone. A metà novembre analoghe segnalazioni erano arrivate da Martina Franca, nel Tarantino, e da Ostuni, in provincia di Brindisi.