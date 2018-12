Omicidio Sarah Scazzi, accolta richiesta liberazione anticipata per Sabrina Misseri

Il tribunale di sorveglianza di Taranto ha concesso a Sabrina Misseri, condannata all'ergastolo in via definitiva per l'omicidio della cugina Sarah Scazzi, 495 giorni di liberazione anticipata, pari a un anno e quattro mesi, per il periodo di detenzione dal 15 ottobre 2010 al 15 ottobre 2016. A riferirlo è Il Messaggero. Su istanza del difensore che aveva impugnato il primo no del magistrato di sorveglianza, la decisione è stata presa per "attiva partecipazione all'opera di rieducazione". Anche la madre di Sabrina, Cosima Serrano, condannata anche lei all'ergastolo, beneficia di tale misura.