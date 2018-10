Omicidio Noemi Durini, chiesti 18 anni di carcere per l'ex fidanzato

Il pm Anna Carbonara ha chiesto, nell'ambito del processo con rito abbreviato davanti ai giudici del Tribunale dei Minorenni di Lecce, la condanna a 18 anni di carcere per Lucio Marzio per l'omicidio della sua fidanzata, la 16enne Noemi Durini. La ragazza, originaria di Specchia (Lecce), venne uccisa il 3 settembre 2017. Un altro anno e mezzo di carcere è stato chiesto dal pm per reati collaterali, confluiti nel procedimento.