Omicidio nel Foggiano, un uomo di 57 anni trovato morto in un cantiere edile: si costituisce il datore di lavoro

Il cadavere di un 57enne è stato trovato in un cantiere edile a San Severo, in provincia di Foggia. Secondo la ricostruzione dei carabinieri, l'uomo, incensurato, sarebbe stato colpito alla testa con un oggetto contundente, ma non si esclude possa essere stata utilizzata un'arma da fuoco. Poco dopo il ritrovamento si è costituito il datore di lavoro della vittima.