Novoli (Lecce), uccide la moglie 38enne con una coltellata e scappa: ricercato

L' omicidio è avvenuto poco prima delle 2 di notte nell'abitazione della coppia a Novoli ( Lecce ). In casa non c'erano i figli che sarebbero stati portati dalla nonna. Sul caso indagano i carabinieri.

Sabato sera la vittima, suo marito e i figli sono stati visti insieme in piazza per la festa di San Luigi. Secondo prime testimonianze, i vicini di casa li avrebbero sentiti litigare. La donna lavorava come commessa in un centro commerciale di Surbo (Lecce). Le ricerche del marito sono in corso anche con l'ausilio di un elicottero.

Come riportato da La Gazzetta del Mezzogiorno, Donatella nell'ultima delle sue "stories" su Instagram, pubblicata sabato attorno alle 20, aveva rinnovato il suo amore per l'uomo. I due infatti sono ritratti felicemente con le frasi tratte dal brano "La parte più bella di me" del rapper Anto Paga: "E insieme siamo la fine del mondo/E vorrei svegliarmi con il tuo profumo/Ogni canzone mi parla di te".