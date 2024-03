E' morto l'ex sindaco di Bari Simeone Di Cagno Abbrescia: aveva 80 anni

Il cordoglio del commissario regionale di Forza Italia

"Esprimo il mio cordoglio e quello di tutta Forza Italia Puglia per la scomparsa di Simeone Di Cagno Abbrescia. Alla sua famiglia, ai suoi cari, vanno le nostre più sentite condoglianze". Lo dichiara il commissario regionale di Forza Italia, Mauro D'Attis. Anche "Forza Italia Bari esprime oggi profondo e sincero cordoglio per la scomparsa di Simeone Di Cagno Abbrescia e si stringe affettuosamente alla sua famiglia. Per le sue qualità umane straordinarie - aggiungono - e per i risultati raggiunti da imprenditore e nelle tante e importanti cariche pubbliche rivestite, lascerà un segno indelebile nella memoria di tutti, soprattutto nel cuore dei baresi".