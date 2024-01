Forza Italia compie 30 anni, Tajani: "Berlusconi non sparirà mai dalla storia del partito" | "Fieri dei nostri 30 anni ma determinati ad andare avanti"

Anche quella è la nostra storia che ha un padre che l'ha costruita e che ha avuto la grande capacità di costruire gli altri anni a venire. Lui ci guarda da là e non sparirà mai dalla storia di Forza Italia". Lo ha detto il segretario di Fi, Antonio Tajani , dal palco del salone delle Fontane all'Eur dove si è celebrato il trentennale della discesa in campo di Silvio Berlusconi .

Tgcom24

Un applauso dedicato a Silvio Berlusconi e subito dopo l'inno di Mameli e quello di Forza Italia hanno dato il la alla festa per i 30 anni di Forza Italia celebrata a Roma, al Salone delle fontane. Tra vecchia e nuova guardia del partito, la sala era pienissima con decine di persone in piedi e ai lati luci sui colori della bandiera italiana. Oltre al segretario di FI Antonio Tajani, presenti i ministri azzurri da Paolo Zangrillo a Elisabetta Casellati, da Anna Maria Bernini a Gilberto Pichetto Fratin fino alla vicepresidente del Senato e storica azzurra, Licia Ronzulli. Accanto a Tajani in prima fila Gianni Letta, storico braccio destro di Berlusconi. "Non è una manifestazione nostalgica questa. Siamo una forza politica che è fiera dei sui 30 anni ma determinata ad andare verso il domani", ha detto Tajani dal palco della kermesse.

Tajani sulle Europee: "Molto più forti di quanto si pensi" Non scioglie la riserva sulla sua candidatura alle europee Antonio Tajani ma rispondendo alle domande dei cronisti ha detto: ""Non lo so, è ancora molto presto". Tajani ha poi ricordato che la strategia del partito in vista dell'appuntamento elettorale è quella di "rafforzare la presenza dei popolari europei nel governo italiano e in Europa". Il vicepremier ha poi risposto anche a chi gli chiedeva se Forza Italia rischiasse un appiattimento in caso di candidatura della presidente Giorgia Meloni: "Siamo molto più forti di quanto si pensi. Si mettano tutti l'anima in pace, non siamo appiattiti su nessuno".

"Più forza avrà Forza Italia più conterà l'Italia in Europa" "Festeggiare 30 anni di una forza politica che per 30 anni rimane protagonista sul palcoscenico nazionale e internazionale vuol dire che è una forza politica che ha sostanza, contenuti e prospettive". Antonio Tajani ha parlato a margine delle celebrazioni. "Siamo il perno dell'azione di governo. Siamo una grande forza in Europa, destinata a contare sempre di più", ha rimarcato il vicepremier, che ha poi sottolineato: "Più forza avrà Forza Italia più conterà l'Italia in Europa". In merito al ruolo della famiglia Berlusconi nel partito, Tajani ha proseguito: "La famiglia Berlusconi è a noi vicina", ricordando l'impegno che Forza Italia ha assunto per raggiungere l'autonomia finanziaria.

Leggi Anche Berlusconi scende in campo e cambia la politica italiana

Gianni Letta "benedice" Tajani: "Per figli di Silvio state facendo bene, continuate così" "Quando Silvio il 12 giugno è scomparso, Antonio Tajani era il numero due. E una delle ultime dichiarazioni che Berlusconi ha reso alla stampa dal San Raffaele fu quella per dire 'in tanti anni che ho avuto vicino a me l'amico Tajani, non ha mai sbagliato una dichiarazione o un intervento. Può continuare così'. Questo è il messaggio che la famiglia vi manda per mio mezzo, continuate così, mettete a frutto questa grande intuizione, proseguitene l'opera nel segno del suo ricordo e secondo i suoi ideali e principi. Buona fortuna per i prossimi trent'anni e poi trent'anni ancora". Lo ha detto Gianni Letta durante il suo intervento al trentennale di Forza Italia. "Questo miracolo che continua è la cosa che più gli era cara, perché la costruzione più ardita, il suo capolavoro".