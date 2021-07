Migranti, in Salento approda imbarcazione con 68 persone a bordo

ansa

E' arrivata in Salento una barca a vela con 68 migranti a bordo. Una motovedetta della guardia di finanza ha rimorchiato fino al porto di Santa Maria di Leuca (Lecce) l'imbarcazione, sulla quale viaggiavano naufraghi di nazionalità irachena e iraniana, tra cui 5 donne e 3 minori. I migranti sono stati soccorsi e identificati al loro arrivo in porto e poi portati in un centro di accoglienza.