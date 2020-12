Manfredonia, 38enne ucciso con coltellate alla testa: coinvolto un bambino di 7 anni

Ci sarebbe una vicenda familiare dietro al delitto di Manfredonia, Foggia, dove nella serata di lunedì un 38enne è morto in seguito ad alcune coltellate. La vittima, Mario Renzulli, era stato condotto in ospedale dal padre dove è morto per le gravi ferite alla testa. Nella vicenda è coinvolto un bambino di 7 anni, figlio della compagna dell'uomo morto. Il piccolo è ricoverato con lesioni ai denti e su di lui è massimo il riserbo degli inquirenti.

Sulla vicenda si sta muovendo con molta cautela la procura dei minori. Non è stato specificato a quale titolo il bambino è coinvolto nella vicenda. L'omicidio del 38enne pregiudicato di Manfredonia è avvenuto in circostanze poco chiare nelle campagne nel Foggiano. Attualmente il minore, non imputabile, è ricoverato all'ospedale di Foggia per lesioni ai denti. Il bambino è il figlio della compagna della vittima e sarà ascoltato nelle prossime ore. La donna è stata interrogata dai carabinieri per tutta la notte. La vittima venne coinvolta nell'operazione 'Romanzo Criminale' del 2013 con cui la polizia arrestò una banda che nel 2012 mise a segno diversi omicidi.