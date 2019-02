Limousine a 8 anni a scuola, una mamma alla preside: "Ma lei lo sapeva?"

Reazioni contrastanti - L'evento ha suscitato la protesta di alcuni genitori, che hanno commentato il post dicendo di essere d'accordo con la mamma arrabbiata. C'è chi scrive per esempio di essere dispiaciuto "per la bimba, vittima innocente di un pericoloso oggi, e ancor più in futuro, cattivo esempio e insegnamento". Ma c'è anche chi non condivide la dura accusa della mamma e scrive: "Se un genitore può permettersi di regalare un giorno così al suo bambino deve sempre essere messo alla gogna?". Quanto al ruolo della preside nella vicenda, sono in tanti a "non capire cosa c'entri" la dirigente scolastica, dal momento che tutto è accaduto "fuori dalla scuola".



L'ufficio scolastico regionale difende la preside - In proposito interviene anche Anna Cammalleri, direttore dell'Ufficio scolastico regionale della Puglia, per prendere le parti della dirigente attaccata. "Ammesso che la preside avesse il potere di impedire alla famiglia di prendere il bambino come meglio ritiene - dice -, ma che ne sa la dirigente che fuori c'è la limousine". E ancora: "Al di là del gusto di poter utilizzare la limousine per prendere un figliolo, ma la dirigente scolastica che ne sa: i genitori della bambina non hanno mica fatto una richiesta".