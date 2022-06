Lecce, operaio di 72 anni morto per un incidente sul lavoro

Un operaio di 72 anni originario di Avetrana (Taranto), è morto a Lecce dove era impegnato in alcuni lavori di ristrutturazione di un immobile nei pressi del cuore commerciale della città.

L'uomo, per cause da accertare, è caduto da un'altezza di circa cinque metri mentre insieme ad altri operai era impegnato a installare un montacarichi. Inutile la corsa in ospedale dove l'operaio è morto poco dopo.